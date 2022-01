Milan, Theo Hernandez non si è allenato con la squadra: le ultime / PM News

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, non si è allenato con la squadra. Ecco cosa abbiamo scoperto sulle condizioni del francese

Dopo diversi mesi dall'ultima volta Stefano Pioli potrà nuovamente contare su Zlatan Ibrahimović, Rafael Leao e Ante Rebić contemporaneamente. I tre attaccanti oggi hanno svolto l'intero allenamento in gruppo e saranno a disposizione per la gara contro la Roma. Fiato sospeso invece per Theo Hernandez, che non ha preso parte alla seduta odierna. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, però, non si tratta di nulla di grave. Per questo motivo il numero 19 dovrebbe far parte anche lui della partita. Le Top News di oggi sul Milan: novità di formazione contro la Roma, scelta fatta per il difensore