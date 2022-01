MERCATO MILAN E TOP NEWS – La formazione anti-Roma. Scelto Botman

Il Milan può finalmente godersi il recupero di diversi titolari per Stefano Pioli, ma bisognerà attendere un po' per ammirarli in campo tutti insieme. Intanto il mercato non può che essere protagonista. Si cerca sempre un difensore centrale: Sven Botman è il preferito, ma continua a costare tanto. L'alternativa è Abdou Diallo del Psg, ma anche lui non rappresenta un profilo esattamente low cost. Nelle prossime schede le Top News di oggi sul Milan!