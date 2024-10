Milan, Theo Hernandez accusato di stupro? Modella a processo per …

Diverso tempo fa la modella Luisa Kremleva aveva accusato Theo Hernandez , attualmente terzino del Milan , di stupro per fatti risalenti al 2017, quando ancora militava nel Real Madrid . La donna, in particolare, aveva dichiarato di essere stata anche aggredita e spinta fuori dalla macchina del francese, procurandosi delle escoriazioni alle ginocchia. Le indagini erano partite subito e si era scoperto dalle videocamere della sorveglianza che era stata lei stessa a procurarsele. Il che, per altro, aveva fatto in modo che le accuse a carico del classe 1997 cadessero pressoché immediatamente.

Milan, ricordate l'accusa di stupro mossa dalla modella a Theo Hernandez? Ecco cosa rischia la donna ...

Le ultime in merito le ha fornite il 'Daily Mail'. Secondo quanto riferito sarà processata entro la fine del mese presso un tribunale della Costa del Sol. I PM, in tal senso, hanno dichiarato in un atto di accusa preliminare che Luisa Kremleva potrebbe essere condannata a due anni di carcere e ad una multa di 12 000 sterline. Per Theo Hernandez potrebbe chiudersi quindi in via definitiva un capitolo brutto della vita, che comunque aveva già visto un passo importante quando erano cadute le accuse nei suoi confronti.