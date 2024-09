Ordine: “Clima teso in casa Milan. Tifosi pessimisti e centrocampo corto”

"Loftus-Cheek è pronto a garantire maggiore stabilità a una difesa che troppo spesso viene infilata con facilità. Su questo aspetto, considerando che il Milan, sia quello di Pioli che quello attuale di Fonseca, non ha mai avuto problemi a segnare, è opportuno riflettere sulla limitata disponibilità di centrocampisti . L' infortunio di Bennacer , con un possibile rientro a gennaio, non ha influenzato le scelte della dirigenza. Hanno infatti già messo in preallarme Vos e Zeroli , due promesse del futuro rossonero. Neppure le recenti affermazioni di madame Veronique, madre e agente di Rabiot («stiamo per decidere», ormai vicinissimo al Marsiglia), hanno portato a un cambio di strategia. Tuttavia, Gerry Cardinale , tornato a Milano per assistere alla gara contro il Venezia e autore di una lunga visita al centro Vismara per conoscere meglio la squadra femminile, ha sempre ribadito a Ibrahimovic la disponibilità a nuovi investimenti".

Bufera social

"Affrontare un'intera stagione contando su quattro titolari fissi e il supporto di alcune giovani promesse potrebbe rivelarsi un rischio eccessivo. Ibrahimovic, tornato a Milano, potrebbe fornire una risposta a questo dubbio nelle prossime ore. Fonseca, un aziendalista convinto, è stato scelto anche per il suo allineamento con la dirigenza. Tuttavia, come avvenuto con Abraham (priorità per il tecnico), anche in questa occasione potrebbe far sentire la sua voce, sebbene in modo discreto. Ultimo punto da considerare: le foto pubblicate da Theo dopo la partita contro il Venezia. Il francese ha celebrato Leao e l'unità del gruppo, suscitando polemiche sui social. Forse, proprio questo clima teso è l'aspetto più preoccupante per il futuro del Milan".