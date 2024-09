Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, è stato operato in Finlandia per il grave infortunio rimediato con la sua Nazionale: l'esito

(fonte: acmilan.com) "AC Milan comunica che Ismaël Bennacer è stato operato questa mattina in Finlandia. L'intervento al polpaccio destro è stato eseguito dal Dr. Lasse Lempainen. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi".