Milan, Theo Hernandez inserito nel Team of the year su FIFA 23

Il terzino del Milan Theo Hernandez, grazie alle prestazioni messe in mostra, è stato inserito nel Team of the year di FIFA 23

Fabio Barera

Nel corso delle passata stagione uno dei migliori giocatori in casa Milan è stato senza dubbio Theo Hernandez. Le sue prestazioni, unite ai suoi gol, gli sono valsi i complimenti di tanti personaggi del mondo dello sport e non solo. E ora il francese è riconosciuto come uno dei migliori terzini sinistri in circolazione.

Milan, Theo Hernandez nel Team of the Year — Proprio per questo motivo, EA Sports ha deciso di inserirlo nel Team of the year nella modalità Ultimate Team di FIFA 23. Insieme a lui anche Courtois in porta, van Dijk, Militao e Hakimi in difesa, Modric, De Bruyne e Bellingham a centrocampo e Mbappé, Benzema e Messi in attacco. Le parole di Gianluca Di Marzio sull'interesse del Milan per Zaniolo >>>