Milan, Theo Hernandez è out: Pioli ha in mente una nuova idea

Stefano Pioli, allenatore del Milan, deve far fronte a nuove indisponibilità: ecco la prossima mossa del tecnico rossonero

Momento delicato per il Milan e per Stefano Pioli. Non solo l'operazione di Mike Maignan, ma anche l'indisponibilità di Theo Hernandez per il coronavirus. Qui entra in gioco il tecnico rossonero, che dovrà trovare nuove soluzioni per tamponare l'emergenza fino a quando il francese non tornerà a disposizione. L'allenatore sulla panchina rossonera ha provato una serie di esperimenti che poi hanno funzionato in maniera ottimale