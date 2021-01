Milan, Theo Hernandez è il calciatore più utilizzato da Pioli | News

Milan, Theo Hernandez è lo stakanovista di Stefano Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Quella vista fin qui è stata una stagione particolare per il Milan sotto diversi punti di vista. Il primo posto in Serie A, la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, il pass per i quarti di Coppa Italia: sono stati tanti gli impegni ravvicinati e i problemi legati al Covid e agli infortuni. Mister Pioli ha dovuto ricorrere spesso a scelte di formazione obbligate, talvolta anche azzeccate (Calabria mediano di centrocampo su tutte), ma con un’unica costante: Theo Hernandez.

Il terzino francese è infatti il calciatore di movimento all’interno della rosa ad aver avuto più minutaggio considerando tutte le competizioni. Come riporta Sky Sport 24, l’ex Real Madrid ha giocato 2067 minuti in 23 partite segnando anche quattro reti in campionato. Ma non è il solo ad aver giocato così tanto fino ad ora.

Come citato prima, con qualche indisponibilità di troppo Pioli non ha avuto spesso la possibilità di adottare un ampio turnover. Così come Theo Hernandez, sono presenti nel podio dei calciatori più utilizzati Kessié e Calabria, rispettivamente al secondo e al terzo posto. L’ivoriano ha giocato 1946 minuti in 25 partite con 6 reti all’attivo, mentre il terzino destro è stato in campo per 1924 minuti per un totale di 22 presenze e due gol.

In questa speciale classifica Calhanoglu si trova al quarto posto con 1921 minuti, mentre il capitano Romagnoli in sesta posizione con 1630 minuti. Solamente 16esimo Zlatan Ibrahimovic: il Covid e i due infortuni muscolari hanno permesso al gigante svedese di giocare solamente 842 minuti in 12 presenze.