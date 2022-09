Milan e Theo Hernandez presentano la Capsule Collection TH19 X ACM

AC Milan presenta oggi TH19 X ACM , capsule collection sviluppata in collaborazione con il calciatore francese che, grazie alle sue iconiche cavalcate palla al piede, nelle ultime tre stagioni ha fatto innamorare i tifosi rossoneri ispirando con la sua forza e la sua qualità esplosiva l'analogia con un treno in corsa.

Su questa stessa analogia si basa la speciale collezione streetwear in cui il vicecapitano rossonero compare in versione "Super Hero", circondato da rotaie, ingranaggi e vapore. Il tabellone della stazione invita a raggiungere il binario 19 (numero di maglia del giocatore) per salire sul Theo-treno delle ore 19:00, esortando i passeggeri alla massima sicurezza: "Stay Behind Yellow Line". Si considerino avvisati anche i difensori avversari.