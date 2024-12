Theo Hernandez festeggia il Natale con una tripletta di Petrus

Le note di degustazione del 2015 parlano di "smaltate di ribes, nuances vegetali, spezie dolci, carrube e un accenno balsamico", promettendo un palato dinamico e vivace. Non è la prima volta che il francese mostra la sua passione per il vino: nell'agosto 2023, dopo un gol nel 4-1 del Milan contro il Verona, aveva già condiviso una bottiglia di “Unico” Vega Sicilia Ribera del Duero 2008, noto per il suo lungo processo di affinamento.

Derby fuori dal campo: la risposta di Barella — Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la competizione non si ferma qui. Il derby con l'Inter si sposta alle cantine, con Niccolò Barella che non è da meno. Il centrocampista della Nazionale ha dedicato un'intera sezione delle sue Instagram Stories alla sua passione per il vino, stappando bottiglie di livello assoluto.

In un contesto in cui calcio e vino si intrecciano, Theo Hernandez e Niccolò Barella dimostrano che la passione per il buon bere può essere un modo per celebrare le vittorie, anche quando il campo non offre le stesse soddisfazioni. E chissà, magari il prossimo anno vedremo Theo tornare a brillare in campo, mentre il suo amore per il vino continua a prosperare. LEGGI ANCHE: Milan-Roma, sei mesi dopo Abraham-Saelemaekers: chi ha guadagnato davvero?