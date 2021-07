Milan, Tesser: “I rossoneri muovono bene e molto velocemente la palla”

Tesser, allenatore del Modena contro cui il Milan ha vinto 5-0 ieri in amichevole, ha parlato così della squadra di Pioli.

Ieri il Milan ha battuto il Modena per 5-0 in amichevole e dopo il match Attilio Tesser, tecnico gialloblù ed ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Sky del match. Per il Modena una sconfitta pesante, contro un Milan che però sembra essere davvero in forma smagliante. Ecco le sue dichiarazioni: "Il Milan muove palla molto velocemente e molto bene. È una squadra che gioca con grande velocità, con Brahim Diaz e Theo Hernandez che hanno grandissime accelerazioni, difficili da contenere. Sono molto bravi anche in fase di possesso e a giocare tra le linee. Se perdi un attimo la concentrazione ti colpiscono".