Milan, Teotino: “Tonali grande acquisto. Ho dei dubbi su Ibra e Bakayoko…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gianfranco Teotino, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato del mercato del Milan in generale, esprimendo non pochi dubbi. Queste le sue dichiarazioni: “Milan? Se vuole competere per un titolo ed entrare tra le prime 4 in Campionato, quello che ha fatto è interessante ma non sufficiente. Ibrahimovic? Ho dei dubbi sul rinnovo perché non vorrei facesse un po’ da tappo allo sviluppo dei rossoneri”.

Su Tonali: “Grande acquisto, necessario per una squadra che punta su giovani di grande potenzialità e che vuole tornare ai vertici. Credo che il Milan dovrebbe puntare su giocatori come Chiesa piuttosto che Bakayoko“.

