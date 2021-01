Milan, Tecca: “Miglior difesa in Serie A nel 2020, struttura forte”

Milan, Tecca elogia la difesa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimo Tecca, giornalista di 'Sky Sport', ha elogiato le qualità del Milan, miglior difesa del 2020 in Serie A. Le dichiarazioni: "Il Milan ha una solidità confermata. Abbiamo spesso elogiato le virtù offensive di questa squadra, che però con 38 gol subiti in 26 partite nell'anno solare ha la miglior difesa della Serie A con Kjaer accanto a Romagnoli. Ha trovato una sua struttura molto forte, molto competitiva anche in fase difensiva. Forse oggi l'assenza più pesante è quella di Theo Hernandez, squalificato. È stato la fonte di gioco principale nelle ultime partite, l'abbiamo visto attaccare, segnare, creare occasioni a ripetizione. Questa squadra sta per festeggiare un anno senza sconfitte in trasferta, l'11 gennaio l'ultimo KO in trasferta tra campionato e coppe senza considerare il derby giocato in casa dell'Inter. È una squadra che ha la sua struttura che dovrebbe metterla al riparo da eventuali sorprese".