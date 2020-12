Milan, Tecca: “Mercato? La rosa sta bene così com’è” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Tecca

MILAN NEWS – Massimo Tecca, giornalista di Sky Sport, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan. Tecca, inoltre, si è soffermato su possibili nuovi acquisti da parte di Maldini e Massara.

"Milan? Tra le tante cose positive operate da Pioli c'è stata anche la scoperta di Kalulu, così come il rilancio realizzativo di Rebic e Rafael Leao, il Milan sta bene così com'è. Dà tante garanzie anche come alternative, che alternative non sono".