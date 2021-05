Milan, Tecca: “Maldini è un dirigente competente e carismatico”

Massimo Tecca, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan. Ecco cosa ha detto

Massimo Tecca, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Maldini e del momento che sta attraversando il Milan: "La presenza di Maldini a Milanello non è scontata. Non è facile calarsi sin da subito in un ruolo come quello dirigenziale. Maldini lo sta facendo benissimo, con grande discrezione e con una presenza carismatica. Ha difeso l'incarico di Pioli e ha scelto giocatori importanti. Stasera Ibrahimovic dovrà guidare il Milan in una partita importante come quella contro il Benevento dell'ex Pippo Inzaghi".