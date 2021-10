Milan, Tassotti: “Ottavi possibile? C’è ancora una speranza” | News

Mauro Tassotti, ex difensore del Milan, ha commentato la sconfitta della squadra di Stefano Pioli contro il Porto

Mauro Tassotti, ex giocatore del Milan, presente negli studi di Mediaset, ha commentato la sconfitta della squadra di Pioli contro il Liverpool. Ecco cosa ha detto: "Il Milan può ancora qualificarsi? La speranza può collegarsi alla vittoria del Liverpool, questo tiene ancora in gioco la qualificazione ma ora bisognerà fare qualcosa di straordinario. Non sarà facile, ma ci sono ancora 9 punti in palio e bisogna vincere".