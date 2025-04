Milan, Tare mette d’accordo tutti. Il primo nome per la panchina è Allegri

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Igli Tare metterebbe d'accordo tutti i dirigenti del Milan e per la panchina spunta un nome

Dopo l'incontro di ieri, le quotazioni di Igli Tare sembrano aumentare sempre di più. Il Milan si avvicina al suo nuovo direttore sportivo e l'ex dirigente della Lazio appare come il principale candidato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, la sensazione è che si tratti solo di una questione di tempo e che la soluzione più semplice, e rapida, porti proprio a Tare .

Milan, Tare il preferito del 'gruppo di lavoro': per la panchina salgono le quote di...

Con l'ingaggio del direttore sportivo si passerà a quello del nuovo tecnico rossonero. Furlani avrebbe sottolineato, proprio a Tare, di voler determinare anche in questa decisione e non solo dal punto di vista dell'accordo economico. Con l'ex dirigente della Lazio, il primo nome per la panchina del Milan sarebbe quello di Massimiliano Allegri. L'ex tecnico della Juventus sarebbe la prima scelta di Furlani e anche di Gerry Cardinale.