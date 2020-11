Milan, tantissimi auguri a De Jong: l’olandese compie oggi 36 anni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oggi in casa Milan si ricorda Nigel De Jong, l’occasione è il suo compleanno numero 36.

L’ex centrocampista rossonero, attualmente in forza all’Al-Shahaniya, è nato ad Amsterdam il 30 novembre 1984. In carriera, per 3 anni e mezzo, ha giocato nel Milan, collezionando in totale 96 partite giocate e 7 gol segnati. Arrivato al Diavolo nell’estate 2012, De Jong ci rimase fino a gennaio 2016, prima di passare al Los Angeles Galaxy. Fra le sue esperienze migliori c’è sicuramente quella con il Manchester City. I tifosi del Milan lo ricordano soprattutto per il gol realizzato il 4 maggio 2014 contro l’Inter, che permise ai rossoneri di battere i cugini per 1-0. La nostra redazione gli augura un felice compleanno.

