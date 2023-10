Milan, tanti ex campioni al Festival dello Sport di Trento

Sabato alle 10.30 il presidente di Rcs MediaGroup Urbano Cairo sarà sul palco del Teatro Sociale con Sofia Goggia e il direttore scientifico del Festival Gianni Valenti per "L'arte di Vincere". Primoz Roglic sarà invece con Antonino Morici per parlare del suo Giro perfetto mentre alle 14.30 Davide Stoppini intervisterà Giuseppe Marotta "Inter Nos" all'Auditorium Santa Chiara. Atletica protagonista alle 15.30 con Mike Powell e il suo salto nella storia, in sala Depero mentre alle 18.30 sarà la volta dello sci con il grande Marc Girardelli. Barzagli e Marchisio chiuderanno la giornata alle 21 sempre all'Auditorium con Bianconeri per sempre insieme a Fabiana Della Valle. Gran finale domenica con Cristiano Giuntoli che alle 11.30 racconterà la "Nuova Juve" al Teatro Sociale. Zlatan Ibrahimovic sarà con Luigi Garlando alle 14 sempre al teatro mentre per gli amanti del ciclismo Tadej Pogacar alle 17 sullo stesso palco sarà intervistato da Antonino Morici. Si vola in alto, alle 18.30, con gli olimpionici-amici di salto in alto all'Auditorium Santa Chiara: Tamberi e Barshim chiuderanno la serie di eventi con l'incontro dal titolo "Saltiamo sul mondo". Milan, prenotato il nuovo bomber: le ultime news >>>