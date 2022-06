Milan, tanti auguri a Rafael Leao: oggi festeggia il 23° compleanno

Rafael Leao, attaccante del Milan, festeggia oggi il suo 23° compleanno. Tanti auguri anche da parte della nostra redazione!

Nato ad Almada (Portogallo) il 10 giugno 1999, oggi Rafael Leao, attaccante del Milan, festeggia il suo 23° compleanno. Giunto in rossonero nell'estate 2019, proveniente dal Lille, ha vinto lo Scudetto nella sua ultima annata in rossonero e ricevuto il premio come miglior giocatore della Serie A 2021-2022.

Acquistato per 23 milioni di euro in contanti più il cartellino di Tiago Djaló, Leao è esploso definitivamente in questa stagione con il Milan di Pioli. Il talento lusitano, infatti, ha segnato 14 gol e fornito 12 assist ai compagni in 42 partite disputate tra campionato (34), Champions League (4) e Coppa Italia (4).

Finora, in tre stagioni con la maglia del Milan, Leao ha totalizzato 115 presenze in tutte le competizioni, segnato 31 gol e messo a referto 21 assist. Sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2024, blindato con una clausola rescissoria di 150 milioni di euro, l'auspicio di tutti i tifosi del Milan è che Leao possa legarsi ulteriormente al club di Via Aldo Rossi con un nuovo accordo.

Buon compleanno, Rafa Leao, da parte di tutti i tifosi del Milan e, naturalmente, anche da parte della redazione di 'PianetaMilan.it'!