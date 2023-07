Milan, tanti auguri a Pobega: il messaggio dei rossoneri

(fonte:acmilan.com) - È una storia lunga, quella di Tommaso Pobega con il Milan. Arrivato da Trieste a 14 anni per far parte del nostro Settore Giovanile, si è reso protagonista di una grande scalata verso i vertici del calcio italiano, tra le giovanili al Vismara e diverse esperienze formative in prestito. Oggi Tommaso compie 24 anni, ed è nel pieno dei primi giorni della sua seconda stagione in rossonero, dopo un'annata d'esordio contraddistinta da buone prestazioni e dai primi gol milanisti in Serie A e in Champions League. C'è tanto da festeggiare, quindi, nel giorno del suo compleanno: tanti auguri Tommaso! LEGGI ANCHE: Calciomercato - Milan e Reijnders, striscione del traguardo in vista