Milan, tanti auguri all’ex attaccante Javi Moreno che compie 46 anni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Javi Moreno, ex attaccante spagnolo che in carriera ha vestito anche la maglia del Milan, compie oggi 46 anni.

Moreno, arrivato in rossonero nell’estate 2001 per 30 miliardi, si rivelò un flop e dopo una sola stagione fece ritorno nella Liga. In totale, Javi Moreno collezionò 27 partite e 9 reti con il Milan. Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko gli “rubarono”, per fortuna, il palcoscenico di San Siro. Attualmente Moreno è il mister dell’Alcorcon B. La redazione di PianetaMilan gli augura di passare un felice compleanno.

