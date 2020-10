Milan, tanti auguri a Jens Petter Hauge: compie oggi 21 anni

Tanti auguri a Jens Petter Hauge!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Primo compleanno rossonero per Jens Petter Hauge che spegne oggi 21 candeline. Il talento norvegese, oggi 12 ottobre, compie gli anni e ieri sera ha fatto per la prima volta il suo ingresso in campo con la nazionale maggiore della Norvegia. Serata davvero positiva per lui, dunque, entrato al minuto 85 del match contro la Romania (vinto dagli scandinavi 4-0, tripletta di Haaland) del compagno di squadra Ciprian Tatarusanu.

Questo il post che il Milan ha voluto dedicare all’ex calciatore del Bodo/Glimt.