Milan, tanti auguri a Donnarumma: Gigio compie 22 anni

Milan, Donnarumma compie 22 anni

Un ‘giovane veterano’ destinato a raggiungere traguardi inimmaginabili. Difficile trovare degli aggettivi per descrivere Gianluigi Donnarumma, che oggi compie 22 anni. Sì, avete sentito bene. Perché a dispetto di una maturità fuori dal comune per la sua età, Gigio è ancora poco più che un ragazzino. Una carriera da predestinato iniziata a soli 16 anni grazie al coraggio di Sinisa Mihajlovic a lanciarlo nel calcio dei grandi nell’ottobre del 2015. Da lì in poi ben 200 presenze in Serie A con la maglia rossonera: nessuno alla sua età è riuscito a fare meglio. La speranza di tutti i tifosi del Milan è che Donnarumma rinnovi il contratto in scadenza nel 2021 per continuare una storia d’amore troppo bella per finire sul più bello. Buon compleanno dalla redazione di PianetaMilan.it Gigio!

