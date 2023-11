Il Milan avrebbe un talento in casa e potrebbe anche farlo giocare, ma nessuno ne parla. Ecco il video a riguardo del nostro Stefano Bressi

In questa prima fase della stagione ci si è accorti come al Milan manchi qualcosa. Eppure le soluzioni in casa le avremmo anche e si potrebbe tranquillamente attingere dalla Primavera. Ne ha parlato nel video qui sotto il nostro Stefano Bressi.