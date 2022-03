Milan, Tacconi: “Vedo una Juventus sempre in corsa per il campionato”

Tacconi, ex portiere bianconero, ha parlato della lotta Scudetto, in cui è coinvolto il Milan, essendo davanti a tutti. Ecco le sue parole.

Mancano dieci giornate alla fine del campionato e il Milan è al momento davanti in classifica, ma secondo Stefano Tacconi, ex portiere bianconero, anche la Juventus resta ancora in corsa, nonostante sia a sette punti dai rossoneri e dai partenopei, potenzialmente a -8 dai nerazzurri. Ciò nonostante, secondo Tacconi, i bianconeri possono comunque arrivare davanti a tutti quest'anno. Ecco le sue parole ai microfoni di Calcio Totale a riguardo: ""Vlahovic ha dato entusiasmo a una squadra che non aveva brio e carattere. Questi due acquisti hanno dato importanza e ora vedo una Juventus sempre in corsa per lo Scudetto di quest'anno".