Milan, Tacchinardi: “Tomori? Mi ha impressionato” | Calcio News

Tomori, le parole di Tacchinardi

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Tacchinardi ha parlato di Fikayo Tomori, neo acquisto del Milan.

"Mi ha impressionato. Sapevo chi era ma non l'avevo mai visto. Mi ha fatto una grande impressione. Musacchio? La Lazio ha preso un buon giocatore, per come gioca Inzaghi e per come difende a preso un ottimo giocatore".