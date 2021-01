Milan, Tacchinardi: “Se vince il campionato fa un miracolo per un motivo”

Milan, Tacchinardi sulla rosa rossonera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, ha commentato il match tra Milan e Juventus. In particolare sui rossoneri, Tacchinardi ha espresso delle perplessità in merito ad alcune mancanze della rosa. Puntare allo scudetto si può? Queste e dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “Anche la Juve aveva assenze pesanti ma il centrocampo del Milan era inventato. Una rosa così, se vince il campionato, fa un miracolo. E’ un’ottima squadra nell’undici ma non come rosa”. Calciomercato Milan – Dalla Spagna: un rinforzo sulla fascia. VAI ALLA NOTIZIA >>>