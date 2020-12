Milan, Tacchinardi: “Pioli ha dato un’impronta tattica clamorosa”

MILAN NEWS – Un Milan che continua a non perdere, anche senza Zlatan Ibrahimovic e tanti altri. I rossoneri sono decimati, ma Stefano Pioli non perde la calma. L’allenatore milanista sta facendo un ottimo lavoro e di questo parere è anche Alessio Tacchinardi, ex difensore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole: “Pioli ha dato un’impronta tattica clamorosa. Quando hai Ibra è meglio, ma anche senza di lui è primo in classifica, con una rosa nettamente inferiore a Juventus, Inter e Napoli”.

