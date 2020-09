Milan, Tacchinardi: “Assenza Ibra? Vedremo la reazione. Su Colombo…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex giocatore Alessio Tacchinardi, ai microfoni di ‘TMW Radio’, ha parlato dell’assenza di Zlatan Ibrahimovic e non solo. Le sue dichiarazioni.

Sull’assenza di Ibrahimovic

“Vedremo come reagirà la squadra. Con Ibra, certi giocatori, massacrati dalle pressioni, hanno fatto molto bene. Lo svedese è un accentratore di pressioni e vive per certe cose. Così uno si sente protetto da un leader così carismatico. Ora il Milan purtroppo si trova ad affrontare una partita delicata senza il suo uomo principale. Vedremo se i calciatori sono cresciuti in autostima. E per me ne ha acquistata tanta negli ultimi mesi, lo dimostrano i risultati”.

Su Colombo

“E’ un giocatore molto interessante. Sta facendo bene nella Primavera. Certo è che, tornando a Ibra, non ci sono giocatori con questo carisma, che anche a 39 anni spostano tanto. Quando ha la palla, mi dà la sensazione che abbia sempre la possibilità di aggiustare sempre la situazione. Il difficile arriverà quando arriveranno momenti delicati del match. E gli altri dovranno prendersi la responsabilità. E per me possono farlo Kessie e Bennacer. E non so se Tonali è l’uomo giusto, perché è durissima togliere il posto a questi due, perché si incastrano perfettamente con le caratteristiche del resto della squadra”.

