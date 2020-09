Milan, svelati nome, stemma e caratteristiche su PES 2021

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come noto il Milan ha annunciato una partnership, esclusiva e pluriennale, con EA Sports per il videogame FIFA.

Pertanto, nome, stemma e caratteristiche della squadra di Stefano Pioli non compariranno, ufficialmente, su PES, rivale e concorrente di FIFA, prodotto dalla Konami.

Grazie al sito ‘FootyHeadLines.com‘, adesso, siamo in grado di mostrarvi come apparirà il Milan su PES 2021. La squadra si chiamerà ‘Milano RN‘, dove, evidentemente, RN sta per ‘rossonera‘.

Anche l’Inter, che vanta un contratto simile con EA Sports per FIFA, non comparirà ufficialmente su PES, dove, invece, sarà etichettata come ‘Lombardia NA‘, dove, in maniera piuttosto palese, NA sta per ‘nerazzurra‘.

Leggermente più forte l’Inter del Milan, sia in difesa sia a centrocampo sia in attacco, nel videogame PES 2021. Il quale, logicamente, si basa sulla classifica maturata al termine della stagione 2019-2020.

