Milan, addio PES: si chiamerà “Milano RN”. Esclusiva con FIFA 21?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan e Konami Corporation non rinnoveranno il contratto di licenza per i futuri PES (Pro Evolution Soccer). Ad annunciarlo è la stessa casa di progettazione e sviluppo di videogiochi con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: “L’A.C. Milan è stato un forte sostenitore della serie PES eFootball e auguriamo al club tutto il meglio per il futuro. Andando avanti, continueremo a rafforzare le partnership esistenti e promuovere nuove relazioni al fine di fornire la migliore esperienza di eFootball possibile”.

Ma c’è di più: il prossimo videogame in uscita tra qualche mese, PES 2021, non avrà proprio il Milan con il nome originale. Al suo posto verrà introdotta la fittzia “Milano RN”, sulla falsariga del “Piemonte Calcio” su FIFA 20 e delle squadre senza licenza dei primi anni 2000.

E qui l’altra notizia: pare che il Milan abbia stretto una partnership esclusiva con la EA Sports e dunque con FIFA 21. Niente di ufficiale ancora, aspettiamo novità entro qualche giorno/settimana. In termini di sponsor sarebbe un’ottima cosa per i rossoneri, visto che FIFA è da anni ormai il miglior gioco di simulazione calcistica, nonché il più popolare tra i videogiocatori.

