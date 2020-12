Milan, svelati gli stipendi di Scaroni e Gazidis: le cifre

MILAN NEWS – Lo scorso ottobre, in occasione del consiglio d’amministrazione, il Milan ha confermato le deleghe ad alcune delle principali figure nell’organigramma della società, dal Presidente all’amministratore delegato. Ma quanto guadagnano i dirigenti rossoneri?

Per quanto riguarda Ivan Gazidis, nel verbale del CdA si legge che il dirigente ricopre il ruolo di amministratore delegato dal 5 dicembre 2018 e anche di direttore generale del club rossonero “in forza di contratto di lavoro avente scadenza il 5 dicembre 2022”. Il CdA ha confermato la carica di AD per Gazidis, confermando anche il compenso. “Relativamente alla carica di amministratore delegato, nel corso del precedente mandato al consigliere Gazidis è stato attribuito un compenso lordo annuale pari a 3.150.000,00 euro da corrispondersi mensilmente, in via anticipata”, si legge nel verbale.

Per quanto riguarda invece Paolo Scaroni, è stato confermato nel ruolo di presidente del club. Tuttavia, per lui il compenso salirà, considerando “il prevedibile significativo coinvolgimento ed impegno che graverà sul presidente nel prossimo periodo sia in relazione al progetto del nuovo stadio sia in relazione alla gestione dei rapporti istituzionali del club e in particolare quelli con la Lega Calcio”.

Il CdA ha deciso di:

Attribuire a Paolo Scaroni per la carica di presidente un compenso annuo di 200.000 euro lordi

Riconoscere a Paolo Scaroni, quale compenso per l’incarico speciale legato al progetto stadio e ai rapporti istituzionali, un emolumento fisso lordo annuo di 400.000 euro.

Per un totale quindi di 600.000 euro all’anno.

