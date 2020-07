Milan, Suso e Cutrone plusvalenze d’oro: respira il bilancio rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – E’ notizia di ieri la certezza matematica del Siviglia in Champions League. Un dato di fatto che conferma un’operazione in uscita per il Milan: quella di Jesus Suso. L’ex rossonero è partito alla volta di Siviglia in prestito con diritto di riscatto che diventava obbligo al raggiungimento della massima competizione. Tutto è andato come previsto, il giocatore resterà in Spagna.

I rossoneri incassano così una cifra vicina ai 24 milioni di euro, che genera una plusvalenza quasi totale visto il suo prezzo d’acquisto (circa 500 mila euro). Un’operazione che, insieme a quella di Patrick Cutrone al Wolverhampton (22 milioni), ha permesso al club di Via Aldo Rossi di mettere nelle casse circa 46 milioni. Cifra che rappresenta oro colato per le casse malandate del Milan.

