Calciomercato Milan – Interesse per Ferran Torres, ma quanta concorrenza…

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan è sempre alla ricerca di giovani talenti per costruire la rosa del futuro. Secondo quanto riferito da ‘Marca’, i rossoneri si sono iscritti alla corsa per Ferran Torres, attaccante classe 2000 del Valencia. Secondo il giornale spagnolo il giovane talento lascerà il club a fine anno; per questo motivo avanzano le pretendenti. Detto del club di Via Aldo Rossi, in Italia si registra anche un gradimento di Juventus e Napoli. Fuori dal confine italiano, però, non mancano altre pretendenti: in prima linea ci sono Manchester City, United e Real Madrid.

