Suma-Mischi, discussione in diretta su Kalulu: “Siete venuti a …”

Kalulu-Juve, Suma si scatena con Mischi a Telelombardia. Ecco cosa è successo in diretta televisiva, argomento il difensore francese

Il trasferimento di Pierre Kalulu dalla maglia rossonera del Milan a quella bianconera della Juventus ha scatenato un acceso dibattito tra gli esperti del settore. Mauro Suma , noto giornalista sponda rossonera, è intervenuto a TeleLombardia per analizzare le implicazioni di questo colpo di mercato. La discussione si è animata ulteriormente con la presenza del collega Mischi:

LE DICHIARAZIONI– «Ieri l’ho visto, migliore in campo 1-1 col Cagliari. E intanto pagano, prima di parlarne pagalo. 20 milioni, pagalo. Dopo le porte in faccia per Calafiori e Todibo siete venuti a vendicare il nostro quinto difensore centrale. Però pagalo. Adesso lo paghi, poi parli».