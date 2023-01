Milan, striscione di protesta dei tifosi per il costo dei biglietti | PM NEWS

Prima che cominciasse la partita tra Lecce e Milan al Via del Mare, i tifosi presenti nella curva ospite hanno espresso il loro disaccordo in merito al costo dei biglietti per quel settore, ritenuti troppo alti. È infatti apparso uno striscione che recita testuali parole: "Settore ospiti 65 euro, che vergogna". Una presa di posizione forte e chiara da parte dei sostenitori del Diavolo, che non ci stanno al prezzo elevato del biglietto per una partita di questo tipo.