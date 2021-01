Milan, Strasser: “Ibrahimovic diverso rispetto a come sembra in tv”

Milan, Strasser su Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Rodney Strasser, centrocampista con un passato al Milan, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic, suo ex compagno di squadra. Le dichiarazioni rilasciate al canale ‘Twitch’ del Diavolo: “Ibrahimovic è un esempio per tutti. Abbiamo visto come è cambiato il Milan e il calcio ma lui continua a fare la differenza. Lui vuole vincere sempre, in tutte le occasioni e questo è un pregio. E’ diverso nella vita di tutti i giorni rispetto a quello che sembra in tv”. Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma in difesa: le novità