Milan, Strasser: “Ibra, la lite con Onyewu e Maldini: i miei ricordi rossoneri”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Rodney Strasser, centrocampista del Turun Palloseura, squadra finlandese, ha raccontato il suo passato rossonero tra aneddoti e curiosità. Le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “Cagliari-Milan? Quella partita ha cambiato tanto la mia carriera. Pirlo era infortunato ed eravamo appena rientrati da Dubai. A un certo punto Allegri mi dice: ‘Vai e dai il massimo’. Feci il gol che ci diede la vittoria. Fu importantissimo perché guadagnai fiducia, e la partita seguente contro l’Udinese giocai titolare. Quand’ero bambino guardavo Maldini in televisione in Sierra Leone, mai avrei potuto immaginare di poterci giocare assieme. Anche perché era già a fine carriera, era davvero impensabile che riuscissi in così poco tempo a ritrovarmi al Milan con lui”.

Zambrotta, Ibrahimovic e la lite con Onyewu: “Professionisti veri. Arrivavano sempre prima, curavano ogni dettaglio e capii perché sono arrivati a giocare ad alti livelli per così tanti anni. Io e Merkel eravamo i piccoli della squadra e gente come Ibrahimovic o Zambrotta ci davano sempre consigli. Ibra? Persona simpatica, non è come appare in TV. Ragazzo fantastico e con una mentalità da vincente: un leader. La lite con Onyewu? E chi se la dimentica: eravamo tutti spaventati. Mettersi in mezzo a separarli era impossibile”.

Sul suo futuro: “Sono già pronto per andare via, mi piacerebbe un campionato più competitivo. Per l’Italia la vedo difficile ma mi tengo aperte tutte le possibilità”.

