Calciomercato Milan – Sky: “Certo l’arrivo di un difensore”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Peppe Di Stefano, giornalista di ‘Sky Sport’ vicino al Milan, ha parlato dei movimenti rossoneri in difesa. Ecco la sua certezza: “Quel che è certo è che il Milan comprerà in mezzo alla difesa. Continua lo stop forzato causa infortuni di Romagnoli e Musacchio, al momento il Milan è obbligato a giocare con Kjaer e Gabbia. Magari ad Europa League acquisita o superando il prossimo turno il Milan dovrà per forza di cosa irrobustire il reparto difensivo”.

