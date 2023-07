Milan straniero: nell’undici titolare solo il Capitano resta italiano

Al contrario di quanto si crede, come ha detto anche Stefano Pioli, al Milan piacerebbe comprare giocatori italiani, peccato che non sia possibile. I prezzi delle squadre italiane sono fuori da ogni logica e così il Milan pesca talenti all'estero. Certo, la partenza di Sandro Tonali, classe 2000 andato al Newcastle, ha reso la squadra rossonera ancora meno italiana. Nell'undici titolare, solo il capitano Davide Calabria, classe 1996, è italiano. E anche tra le primissime alternative c'è solo Alessandro Florenzi, classe 1991 che sostituirebbe proprio il Capitano però. In totale sono sei gli italiani, considerando che Matteo Gabbia, classe 1999, è in uscita e Mattia Caldara, classe 1994, è fuori dal progetto. Insomma, un Milan sempre più esterofilo.