Milan-Stella Rossa, tragedia dopo il match: un tifoso perde la vita

Quella che si è consumata nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre è una vera e propria tragedia e ha coinvolto un tifoso rossonero a qualche ora dal match tra Milan e Stella Rossa. Trattasi di Diego Bertoni, che secondo diverse fonti avrebbe perso la vita in un incidente stradale mentre stava rientrando a casa dopo l'incontro di Champions League. In particolare l'uomo si trovava in sella alla sua moto insieme alla moglie, quando il mezzo si è schiantato contro un albero in via Palmanova, a Milano, poco prima delle due di notte.