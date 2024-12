Rade Krunic, ex calciatore rossonero, non sarà in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Stella Rossa: ecco chi andrà al suo posto

Fabio Barera Redattore 10 dicembre - 17:45

Giungono notizie fresche per quanto riguarda la conferenza stampa della Stella Rossa alla vigilia del match contro il Milan, valevole per la 6^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024/2025. L'incontro, come noto, si svolgerà nella giornata di domani, mercoledì 11 dicembre, alle ore 21:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. I rossoneri di Paulo Fonseca, a questo proposito, vorranno continuare la striscia positiva nella massima competizione europea che lo vede imbattuti da tre gare consecutive. Intanto, però, quest'oggi ci sono state le conferenze del mister e di Matteo Gabbia.