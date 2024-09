Milan-Stella Rossa: vietata la trasferta ai tifosi serbi. La ricostruzione

I tifosi della Stella Rossa non verranno in trasferta a Milano. I serbi affronteranno il Milan in Champions League l'11 dicembre

Redazione PM 21 settembre - 17:30

La Stella Rossa giocherà le prossime partite di Champions League a Milano senza il supporto dei suoi tifosi. Come riportato dal sito ufficiale del club serbo, la polizia italiana ha vietato la presenza dei sostenitori serbi sia per la partita contro l'Inter del 1° ottobre sia per quella contro il Milan dell'11 dicembre. La decisione riguarda tutti i tifosi della Stella Rossa. Sia quelli residenti in Serbia sia quelli che vivono in altri Paesi europei.