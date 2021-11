Milan, stasera debutto con la Spagna dei grandi per Brahim Diaz

Brahim Diaz, calciatore del Milan, dovrebbe partire dalla panchina nella gara di stasera tra Grecia e Spagna

Giornata importante quella di oggi per Brahim Diaz. Il calciatore del Milan, questa sera, potrebbe debuttare con la maglia della Spagna maggiore. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, c'è la sfida ad Atene tra la Grecia e gli uomini di Luis Enrique. Brahim Diaz, in realtà, dovrebbe partire dalla panchina, ma per lui potrebbe esserci spazio nel secondo tempo. Lo spagnolo non vede l'ora. Intanto il Milan sfida la Juventus sul calciomercato per un centrocampista.