Milan, il futuro stadio a San Donato candidato per Euro2032

Secondo quanto riportato da Il Cittadino, arrivano nuove conferme per quanto riguarda il nuovo stadio del Milan. In attesa che venga depositato il progetto in Comune, infatti, il club rossonero avrebbe candidato il futuro impianto che sorgerà a San Donato per ospitare i match degli Europei programmati per il 2032.