Milan, squillo Leao! Il portoghese ora cerca spazio e conferme

MILAN NEWS – Nel momento in cui la stampa sportiva lo aveva preso come bersaglio, senza risparmiarlo da critiche a causa della sua scarsa continuità di prestazione, Rafael Leao è tornato a segnare a distanza di 6 mesi dalla sua ultima rete in rossonero. L’attaccante portoghese, stuzzicato alla vigilia della gara contro il Lecce dal tecnico rossonero Stefano Pioli, ha messo il sigillo definitivo nel match del Via del Mare, incornando di testa un bel cross di Conti.

Per la fiducia del ragazzo classe 1999 era quello che gli serviva di più. Un attaccante vive per il gol e quando non segna spesso si deprime e non riesce a giocare al massimo delle sue potenzialità. Con Leao è accaduto esattamente questa situazione. Andato in gol contro la Fiorentina a settembre, la stellina ex Lille ha segnato poi a Cagliari a gennaio, quando per la prima volta giocò titolare a fianco di Ibrahimovic, arrivato pochi giorni prima.

Con lo svedese sembrava potesse nascere un nuovo tipo di giocatore ed esplodere definitivamente sotto l’ala protettrice dell’attaccante di origini slave. Quella stessa speranza ha visto premiato, al contrario, Ante Rebic che a suon di gol si è preso il posto da titolare scalzando Leao nelle gerarchie. Più volte Pioli ha criticato il lusitano per il comportamento in allenamento e in campo, non sempre all’altezza di un professionista che indossa la maglia del Milan. Ma ha sempre sottolineato le importanti potenzialità che ha il classe 1999 e che forse lui stesso non si rende conto di avere.

Ora questa rete può aiutarlo a ritrovare la fiducia nei suoi mezzi e ha ritrovare maggiore spazio nelle prossime sfide che in qualche modo potranno anche risultare decisive per il suo futuro. Rangnick osserva ed è al lavoro per la prossima stagione e anche Leao sarà valutato dal 61enne di Backnang. Chi ha letteralmente deciso la partita ieri è stato Calhanoglu: ecco il nostro focus>>>

