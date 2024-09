Con Milan-Venezia è stato inaugurato il nuovo Sports Pub di San Siro

Il Milan del futuro, immaginato dal fondo RedBird e dal suo proprietario Gerry Cardinale , sarà sempre più orientato verso un modello americano . L'idea è quella di un club che adotti un approccio innovativo al calcio, con un forte focus sull'aspetto economico e sullo sviluppo del brand. L’obiettivo è quello di implementare strategie commerciali capaci di consolidare il legame con i tifosi attuali e attrarne di nuovi, coinvolgendoli in attività che vadano oltre il semplice evento sportivo. Proprio come accade negli Stati Uniti, nelle arene delle franchigie NBA o negli stadi di baseball e football americano. Nel frattempo, in attesa di sviluppi sul nuovo stadio di proprietà a San Donato Milanese o sull'eventuale condivisione con l'Inter ancora a Milano, anche San Siro si arricchisce di nuove iniziative durante le partite dei rossoneri allenati da Paulo Fonseca.

Il nuovo "Sports Pub"

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la partita di sabato scorso contro il Venezia ha segnato il debutto del nuovo "Sports Pub" all'interno dello stadio "Meazza". È situato tra il primo anello arancio e il primo anello blu. Questo spazio è pensato come punto di ritrovo per gli appassionati di calcio e in particolare del Milan. È riservato ai clienti del “Club 1899”, a coloro che acquistano i biglietti più costosi per accedere a servizi esclusivi. Tra questi, figura anche il nuovo pub, che presto sarà accessibile anche ai tifosi dell'Inter. Il club nerazzurro, di recente passato sotto la gestione di una proprietà americana, condivide con RedBird la visione di un futuro in cui calcio ed entertainment saranno strettamente legati.