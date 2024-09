Milan, Sportiello rientra in anticipo? Ecco quando potrebbe giocare

Sportiello è stato operato negli USA per la riparazione del tendine, con il recupero e il rientro in campo previsto per novembre. Come riportato da calciomercato.com, il portiere sta lavorando molto bene e sta dando ottime risposte. Le sue condizione andranno ancora valutato bene dallo staff medico del Milan, ma Sportiello, si legge, potrebbe tornare a disposizione per la sfida contro l'Udinese, prevista per il 18 ottobre. Decisiva potrebbe essere la sosta per le nazionali. Vedremo se il portiere azzurro tornerà in campo dopo la sosta. Al momento Torriani resta il vice di Mike Maignan. LEGGI ANCHE: Milan, il calcio è situazionale: okay al 4-4-2, ma attenzione all'avversario