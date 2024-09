Retroscena Inter-Milan: discussione tra Maignan e Acerbi a fine partita

Piccolo retroscena della partita tra Inter e Milan di domenica scorsa. I rossoneri hanno trionfato per 1-2 sui nerazzurri, grazie ai gol di Christian Pulisic e Matteo Gabbia. Al termine della gara, Mike Maignan e Francesco Acerbi sono andati a colloquio prima di salutare i rispettivi tifosi. Come emerge dal video, il portiere rossonero dice qualcosa al difensore nerazzurro, che risponde. Sembra quasi come se non si trovino d'accordo su qualche avvenimento del derby. Niente di grave, anche se sembra che se le mandino a dire. Poi interviene Theo Hernandez e tutto finisce.